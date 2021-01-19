Появилось важное уточнение для родителей и школьников

В Минобразования сделали заявление об учебе детей после локдауна

В частности, после завершения усиленного карантина в Украине существует вероятность, что ученики 9 и 11 классов смогут вернуться к полноценному обучению в школах. Обсуждается возможность того, что в школу пойдут и другие классы, или будут учиться по смешанной форме.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет проинформировал в своем Telegram.

Он уточнил, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждой отдельной области.

Если в регионе будут повышены показатели, ученики будут учиться по смешанной форме обучения. Если показатели будут в норме, учащиеся выпускных классов смогут вернуться за школьные парты после 24 января.

Министр отметил, что также планируется восстановление полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов. Уже сейчас идут консультации с главным санврачом Виктором Ляшко.

"При благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, будем поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты... Призываю педагогов, учащихся и их родителей к безапелляционному соблюдению карантинных требований", — говорится в заявлении Шкарлета.

Напомним, школьников младших классов собираются вернуть за парты, заявление Кличко.

Как сообщала Politeka, отмена дистанционного обучения в Одессе, в горсовете оповестили родителей.

Также Politeka писала, что в Харькове начали переводить школьников на дистанционку, срочное заявление.