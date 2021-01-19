Український рок-музикант Олег Скрипка і група "Воплі Відоплясова" повністю роздяглися заради ефектних кадрів

Група зважилася відсвяткувати Хрещення 19 січня традиційним для цього способом, пишеи Politeka.net. Музиканти повністю роздяглися і стрибнули в ополонку. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Відповідне відео було опубліковано на Ютуб-каналі. Це кліп на пісню "Лазня", який колектив випустив, на честь свята.

У кліпі засвітилися не тільки музиканти, а й їхні друзі.

Як зазначив Олег Скрипка, купання в ополонці і паритися в лазні - це не тільки традиція, а й відмінний привід щиро поговорити, а також зміцнити організм. Лазня служить джерелом бадьорості та енергії.

Кліп вже зібрав майже 10 тисяч переглядів і кілька десятків коментарів.

"Повернення самої рок рок-групи України", " дуже прекрасно 😄", " спасибі, хлопці за позитив! Ви супер!", "Хрещення !!!", "Обережно! Після перегляду може терміново захотітися в лазню: -)", "Все як ми любимо, кліп в стилі старого рідного ВВ! ", "у що, хлопці, всі в баню", " як завжди кращі Дякую! ️ ️ 🤝 👍 🏻 ", "Крутий кліп, як все на висоті "," не можу знайти такі окуляри як на самому початку. може хтось поділиться посиланням? ВР як завжди на висоті😊", " молодці, є ще порох в порохівницях! Класна річ", "добре переспівали свою ж пісню", " спасибі за пісню))) "," людям, яким завжди холодно, перед переглядом краще залізти під ковдру", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що Ліна Костенко і Олег Скрипка жорстко взяли в облогу президента: «політична біжутерія не потрібна».

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