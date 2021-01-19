Український рок-музикант Олег Скрипка і група "Воплі Відоплясова" повністю роздяглися заради ефектних кадрів
Група зважилася відсвяткувати Хрещення 19 січня традиційним для цього способом, пишеи Politeka.net. Музиканти повністю роздяглися і стрибнули в ополонку. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Відповідне відео було опубліковано на Ютуб-каналі. Це кліп на пісню "Лазня", який колектив випустив, на честь свята.
У кліпі засвітилися не тільки музиканти, а й їхні друзі.
Як зазначив Олег Скрипка, купання в ополонці і паритися в лазні - це не тільки традиція, а й відмінний привід щиро поговорити, а також зміцнити організм. Лазня служить джерелом бадьорості та енергії.
Повністю роздягнена Волочкова вискочила на мороз, повторивши свій коронний номер: "Вітаю..."
Гордий Олег Винник показав Пономарьову, на що здатна його красуня-дружина: "Аж мурашки по шкірі..."
Весна запізниться, синоптик розчарував українців "сніговим" прогнозом: "справжнє тепло прийде лише..."
Полякова в мокрому бікіні відгуляла день народження на Мальдівах, зачепивши Горбунова і Нікітюк: "Діти не впізнають"
Сердитий Еллерт відчитав "Холостячку" Мішину на публіці, кадри перепалки: "Мінус п'ятнадцять..."
Кліп вже зібрав майже 10 тисяч переглядів і кілька десятків коментарів.
"Повернення самої рок рок-групи України", " дуже прекрасно 😄", " спасибі, хлопці за позитив! Ви супер!", "Хрещення !!!", "Обережно! Після перегляду може терміново захотітися в лазню: -)", "Все як ми любимо, кліп в стилі старого рідного ВВ! ", "у що, хлопці, всі в баню", " як завжди кращі Дякую! ️ ️ 🤝 👍 🏻 ", "Крутий кліп, як все на висоті "," не можу знайти такі окуляри як на самому початку. може хтось поділиться посиланням? ВР як завжди на висоті😊", " молодці, є ще порох в порохівницях! Класна річ", "добре переспівали свою ж пісню", " спасибі за пісню))) "," людям, яким завжди холодно, перед переглядом краще залізти під ковдру", - написали шанувальники.
Нагадаємо, що Ліна Костенко і Олег Скрипка жорстко взяли в облогу президента: «політична біжутерія не потрібна».
Як повідомляла Politeka, Скрипка розповів про останні зітхання СРСР в Україні
Також Politeka писала, Скрипка повідав про головне розчарування українців.