Украинский рок-музыкант Олег Скрипка и группа "Вопли Видоплясова" полностью разделись ради эффектных кадров

Группа решилась отпраздновать Крещение 19 января традиционным для этого способом, пишет Politeka.net. Музыканты полностью разделись и прыгнули в прорубь. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Соответствующее видео было опубликовано на Ютуб-канале. Это клип на песню "Лазня", который коллектив выпустил, в честь праздника.

В клипе засветились не только музыканты, но и их друзья.

Как отметил Олег Скрипка, купание в прорубе и париться в бане - это не только традиция, но и отличный повод искренне побеседовать, а также укрепить организм. Баня служит источником бодрости и энергии.

Клип уже собрал почти 10 тысяч просмотров и несколько десятков комментариев.

"Возвращение самой рок рок-группы Украины", "Очень прекрасно 😄", "Спасибо, ребята за позитив! Вы супер!", "Крещение !!!", "Осторожно! После просмотра может срочно захотеться в баню :-)", "Все как мы любим, клип в стиле старого родного ВВ! "," во что, парни, все в баню "," как всегда Лучшие Благодарю! ❄️🤝👍🏻 "," Крутой клип, как все на высоте "," Не могу найти такие очки как в самом начале. может кто-то поделится ссылкой? ВР как всегда на высоте 😊 "," Молодцы, есть еще порох в пороховницах! Классная вещь "," хорошо перепели свою же песню "," Спасибо за песню))) "," людям, которым всегда холодно, перед просмотром лучше залезть под одеяло", - написали поклонники.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

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