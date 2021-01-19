Популярна модель Анастасія Квітко показала розкішну фігуру на тлі дорогого авто

Як відомо, фігуриста красуня встигла прославитися в Instagram як "російська Кардашьян". Модель набула великої популярності завдяки своїм відвертим образам, і зараз на її сторінку підписані вже 12 мільйонів чоловік.

Як повідомляє Politeka.net, в новому пості красуня похвалилася своїми вражаючими формами на вулиці. Так, на фото Квітко позує поруч з розкішним автомобілем.

На перший погляд модель одягнена просто і невимушено-на ній світлі джинси і блідо блакитний топ. Втім, навіть таке вбрання дозволило моделі продемонструвати всі достоїнства своєї фігури.

Так, Квітко витончено вигнулася, відставивши свою пружну п'яту точку в сторону. А тонкий топ красуні ледь утримує її пишні груди, що нагадує соковиті персики. Модель доповнила свій образ стильними окулярами і сумочкою.

Шанувальники Квітко прийшли в захват від її образу.

"Боже, це красиво!", "Моя Принцеса Анастасія, я люблю тебе", "милий ангел", "така розкішна", "Люблю ці вигини", "Вау ти виглядаєш чудово", "королева краси", "Анастасія, ти красуня", "тобі йде блакитний колір", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що на новому фото Квітко одягла топік, який спокусливо задерла і повернулася спиною.

Таким чином зірка показала свій ефектний вигляд ззаду, адже саме завдяки формам ця красуня прославилася.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко приспустила топ і явила світу свої "достиглі дині": "Німфа".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в" невидимому "ТОПі захопила розміром "кокосиків": "Моя богиня".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко обтягнула величезні сідниці білою сіточкою:"це не персик, а цілий кавун".