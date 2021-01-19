Популярная модель Анастасия Квитко показала роскошную фигуру на фоне дорогого авто
Как известно, фигуристая красотка успела прославиться в Инстаграм как «российская Кардашьян». Модель приобрела большую популярность благодаря своим откровенным образам, и сейчас на ее страницу подписаны уже 12 миллионов человек.
Как сообщает Politeka.net, в новом посте красотка похвасталась своими впечатляющими формами на улице. Так, на фото Квитко позирует рядом с роскошным автомобилем.
На первый взгляд модель одета просто и непринужденно – на ней светлые джинсы и бледно голубой топ. Впрочем, даже такой наряд позволил модели продемонстрировать все достоинства своей фигуры.
Так, Квитко изящно выгнулась, отставив свою упругую пятую точку в сторону. А тонкий топ красотки едва удерживает ее пышную грудь, напоминающую сочные персики. Модель дополнила свой образ стильными очками и сумочкой.
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Поклонники Квитко пришли в восторг от ее образа.
«Боже, это красиво!», «Моя принцесса Анастасия, я люблю тебя», «Милый ангел», «Такая роскошная», «Люблю эти изгибы», «Вау ты выглядишь замечательно», «королева красоты», «Анастасия, ты красотка», «Тебе идет голубой цвет», - пишут люди.
Ранее мы писали, что на новом фото Квитко надела топик, который соблазнительно задрала и повернулась спиной.
Таким образом звезда показала свой эффектный вид сзади, ведь именно благодаря формам эта красотка прославилась.
Напомним, что Анастасия Квитко приспустила топ и явила миру свои "поспевшие дыни": "Нимфа".
Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко в "невидимом" топе восхитила размером "кокосиков": "Моя богиня".
Также Politeka писала, что Анастасия Квитко обтянула огромные ягодицы белой сеточкой: "Это не персик, а целый арбуз".