Популярная модель Анастасия Квитко показала роскошную фигуру на фоне дорогого авто

Как известно, фигуристая красотка успела прославиться в Инстаграм как «российская Кардашьян». Модель приобрела большую популярность благодаря своим откровенным образам, и сейчас на ее страницу подписаны уже 12 миллионов человек.

Как сообщает Politeka.net, в новом посте красотка похвасталась своими впечатляющими формами на улице. Так, на фото Квитко позирует рядом с роскошным автомобилем.

На первый взгляд модель одета просто и непринужденно – на ней светлые джинсы и бледно голубой топ. Впрочем, даже такой наряд позволил модели продемонстрировать все достоинства своей фигуры.

Так, Квитко изящно выгнулась, отставив свою упругую пятую точку в сторону. А тонкий топ красотки едва удерживает ее пышную грудь, напоминающую сочные персики. Модель дополнила свой образ стильными очками и сумочкой.

Поклонники Квитко пришли в восторг от ее образа.

«Боже, это красиво!», «Моя принцесса Анастасия, я люблю тебя», «Милый ангел», «Такая роскошная», «Люблю эти изгибы», «Вау ты выглядишь замечательно», «королева красоты», «Анастасия, ты красотка», «Тебе идет голубой цвет», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на новом фото Квитко надела топик, который соблазнительно задрала и повернулась спиной.

Таким образом звезда показала свой эффектный вид сзади, ведь именно благодаря формам эта красотка прославилась.

Напомним, что Анастасия Квитко приспустила топ и явила миру свои "поспевшие дыни": "Нимфа".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко в "невидимом" топе восхитила размером "кокосиков": "Моя богиня".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко обтянула огромные ягодицы белой сеточкой: "Это не персик, а целый арбуз".