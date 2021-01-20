Спочатку вакцинації від коронавірусу абсолютно безкоштовно будуть прищеплювати групи ризику, а потім вже всіх інших
Всіх щеплених від коронавірусу збираються заносити в спеціальну електронну базу. Коли на міжнародному рівні з'являться паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть видавати довідки про щеплення.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24" і уточнив, коли вакцинація в Україні стане платною.
Ляшко уточнив, що за гроші отримати щеплення в приватних структурах можна буде в другому півріччі 2021 року, але держава зацікавлена прищепити всіх громадян безкоштовно.
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"На перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти в приватних структурах. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації на гроші, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021, але і то не факт", - зазначив Ляшко.
Варто відзначити, що вакцинація від COVID-19 в Україні стартує в середині лютого.
На першому етапі планується вакцинація 367 тисяч українців: лікарів, медиків, людей похилого віку в спеціалізованих установах, військових в зоні ООС. Другий етап планується розпочати наприкінці березня - він включатиме вакцинацію 2,5 млн українців.
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