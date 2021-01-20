Вначале вакцинации от коронавируса абсолютно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных

Всех привитых от коронавируса собираются заносить в специальную электронную базу. Всех, кто привился от COVID-19, собираются заносить в специальную электронную базу. Когда на международном уровне появятся паспорта вакцинации, украинские врачи смогут выдавать справки о прививках.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" и уточнил, когда вакцинация в Украине станет платной.

Ляшко уточнил, что за деньги получить прививку в частных структурах можно будет во втором полугодии 2021 года, но государство заинтересовано привить всех граждан бесплатно.

"На первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации на деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодие 2021, но и то не факт", - отметил Ляшко.

Стоит отметить, что вакцинация от COVID-19 в Украине стартует в середине февраля.

На первом этапе планируется вакцинация 367 тысяч украинцев: врачей, медиков, стариков в специализированных учреждениях, военных в зоне ООС. Второй этап планируется начать в конце марта – он будет включать вакцинацию 2,5 млн украинцев.

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