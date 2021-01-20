19-річна американська співачка Біллі Айлиш показала свого друга

Артистка завоювала любов мільйонів шанувальників, завдяки своєму незвичному голосу, передає Politeka.net. Люди не перестають захоплюватися не тільки талантом артистки, але і її добрим серцем.

Фанати заводять відповідні сторінки в соцмережах, де публікують знімки й відео зі співачкою. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Цього разу у фан-сторінці з'явилося відео, на якому зірка обіймає маленьку собачку. Біллі одягла капелюшок і вільну сорочку з принтом відомого бренду.

Артистка мило посміхалася в камеру.

"Чому, чорт візьми, це так мило? Я прямо не можу, вони два ангела", - написав автор поста.

Пост за деякий час зібрав всього кілька переглядів і трохи коментарів, адже група тільки набирає популярність.

Варто відзначити, що на оригінальну сторінку співачки в Instagram вже підписані 72,2 мільйона користувачів мережі.

Зазначимо, Біллі Айліш народилася 19 грудня 2001 року в Лос-Анджелесі, США. Батьки з ранніх років привчали майбутню співачку і її брата до музики.

Зірка вчилася, брала уроки хореографії, і навіть знялася в кліпі брата і його групи на пісню «Ocean Eyes».

У 2016 році хлопці виклали дебютний сингл Айліш на Sound Cloud, після чого популярність зірки стала рости.

Записана пісня мала неймовірний успіх, було зареєстровано понад 10 млн прослуховувань за короткий проміжок часу.

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