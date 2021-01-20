19-летняя американская певица Билли Айлиш показала своего друга

Артистка завоевала любовь миллионов поклонников, благодаря своему необычному голосу,передает Politeka.net. Люди не перестают восхищаться не только талантом артистки, но и ее добрым сердцем.

Фанаты заводят соответствующие странички в соцсетях, где публикуют снимки и видео с певицей. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

В этот раз в фан-странице появилось видео, на котором звезда обнимает маленькую собачку. Билли надела шляпку и свободную рубашку с принтом известного бренда.

Артистка мило улыбалась в камеру.

"Почему, черт возьми, это так мило? Я прямо не могу, они два ангела", - написал автор поста.

Пост за некоторое время собрал всего несколько просмотров и немного комментариев, ведь группа только набирает популярность.

Стоит отметить, что на оригинальную страницу певицы в Инстаграм уже подписаны 72,2 миллиона пользователей сети.

Отметим, Билли Айлиш родилась 19 декабря 2001 года в Лос-Анджелесе, США. Родители с ранних лет приучали будущую певицу и ее брата к музыке.

Звезда училась, брала уроки хореографии, и даже снялась в клипе брата и его группы на песню «Ocean Eyes».

В 2016 году ребята выложили дебютный сингл Айлиш на Sound Cloud, после чего популярность звезды стала расти.

Записанная песня имела невероятный успех, было зарегистрировано более 10 млн прослушиваний за короткий промежуток времени.

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