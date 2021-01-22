Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, спокусила видами в сіточці
Блискуча модель вражає красою в найспекотніших нарядах, від яких неможливо відірватися, повідомляє Politeka.net. Квітко з гордістю демонструє все, чим її нагородила природа.
Шанувальники із захопленням згадують спокусливі образи зірки.
Так, на одному з останніх знімків у фан-акаунті модель одягла сітчасте болеро, крізь яке проглядалося оголене тіло.
Також модель натягнула на великі груди сітчасті трикутники тканини, що трималися на, можна сказати, ниточках - все разом це становило відвертий ліфчик.
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Зірка одягла й крихітні трусики, які натягнулися вище стегон і являли собою делікатні ниточки.
Сітчасті панчохи стали відмінним завершенням гарячого образу.
Зірка розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на очі, витягнувши довгі чорні стрілки.
За дві години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі засипали зірку приємними повідомленнями.
"Хочеться прокидатися з такою жінкою", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Анастасія Квітко стала набувати популярності в соціальних мережах. Один з відомих фотографів був вражений формами красуні й запропонував їй зробити професійну фотосесію. Настя погодилася, після чого слава про неї стала поширюватися з ще більшою швидкістю.
Зараз зірка не втрачає позицій.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів