Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, спокусила видами в сіточці

Блискуча модель вражає красою в найспекотніших нарядах, від яких неможливо відірватися, повідомляє Politeka.net. Квітко з гордістю демонструє все, чим її нагородила природа.

Шанувальники із захопленням згадують спокусливі образи зірки.

Так, на одному з останніх знімків у фан-акаунті модель одягла сітчасте болеро, крізь яке проглядалося оголене тіло.

Також модель натягнула на великі груди сітчасті трикутники тканини, що трималися на, можна сказати, ниточках - все разом це становило відвертий ліфчик.

Зірка одягла й крихітні трусики, які натягнулися вище стегон і являли собою делікатні ниточки.

Сітчасті панчохи стали відмінним завершенням гарячого образу.

Зірка розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на очі, витягнувши довгі чорні стрілки.

За дві години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі засипали зірку приємними повідомленнями.

"Хочеться прокидатися з такою жінкою", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко стала набувати популярності в соціальних мережах. Один з відомих фотографів був вражений формами красуні й запропонував їй зробити професійну фотосесію. Настя погодилася, після чого слава про неї стала поширюватися з ще більшою швидкістю.

Зараз зірка не втрачає позицій.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів