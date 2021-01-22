Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, соблазнила видами в сеточке
Блистательная модель поражает красотой в самых жарких нарядах, от которых невозможно оторваться, сообщает Politeka.net. Квитко с гордостью демонстрирует все, чем ее наградила природа.
Поклонники с восторгом вспоминают соблазнительные образы звезды.
Так, на одном из последних снимков в фан-аккаунте модель надела сетчатое болеро, сквозь которое проглядывалось обнаженное тело.
Также модель натянула на большую грудь сетчатые треугольники ткани, державшиеся на, можно сказать, ниточках - все вместе это составляло откровенный лифчик.
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Звезда надела и крохотные трусики, которые натянулись выше бедер и представляли собой деликатные ниточки.
Сетчатые чулки стали отличным завершением горячего образа.
Звезда распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза, вытянув длинные черные стрелки.
За два часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети засыпали звезду приятными сообщениями.
"Хочется просыпаться с такой женщиной", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Анастасия Квитко стала приобретать популярность в социальных сетях. Один из известных фотографов был впечатлен формами красотки и предложил ей сделать профессиональную фотосессию. Настя согласилась, после чего слава о ней стала распространяться с еще большей скоростью.
Сейчас звезда не теряет позиций.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов