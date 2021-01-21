Переможниця проекту «Холостяк» Даша Ульянова влаштувала вечір танців у залі, намагаючись привести себе у форму

Даша є переможницею проекту "Холостяк" в 10 сезоні. І хоча пара з Максом Михайлюком у неї не склалася, вона не засмучується і живе далі. Після зйомок дівчина провела марафон, а зараз заявила, що бажає привести себе у форму.

Перед проектом вона скинула більше восьми кілограм, заявивши, що вийшла з тієї спортивної форми, в якій звикла бути. Після відпустки, яку Даша провела в Дубаї, вона розповіла, як хоче навчитися танцювати.

За словами Ульянової, гімнастика тут ні до чого, вона хоче розвиватися, тому навчитися танцювати ще краще - хороша ідея, до того ж, так простіше скинути зайве. На фан-акаунті поділилися першим роликом з тренувань Даші.

Також раніше ми писали, що Ульянова продовжує розповідати про своє життя, ділиться розповідями про те, як доглядати за собою і намагається показати нові образи, які можуть також підійти її шанувальникам. На своїй сторінці в Instagram Ульянова нещодавно показала цілу добірку хутряних шуб-трендів цієї зими.

Оцінити одяг Даші вирішили не всі-деякі відзначили, що хутро виглядає куди краще на тваринах, інші ж просто відповіли на питання Даші:

«Даша, все бери🙈; 1 і 3🔥; хутро добре виглядає тільки на тварин; 3👍; Мені подобатися третій варіант👍😍; Перша😍; 2🔥😍; Перша і остання😍😍🔥🔥; Перша шубка🔥; Тобі дуже йде #4; Мені сама 1 😍 краса скрізь, криза обійшла стороною♥️; Красуня просто богиня💝💝; Дуже красива😻; Тобі дуже йде перший спосіб мила така😍».

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