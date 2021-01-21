Победительница проекта «Холостяк» Даша Ульянова устроила вечер танцев в зале, пытаясь привести себя в форму

Даша является победительницей проекта "Холостяк" в 10 сезоне. И хотя пара с Максом Михайлюком у нее не сложилась, она не расстраивается и живет дальше. После съемок девушка провела марафон, а сейчас заявила, что желает привести себя в форму.

Перед проектом она сбросила более восьми килограмм, заявив, что вышла из той спортивной формы, в которой привыкла быть. После отпуска, который Даша провела в Дубае, она рассказала, как хочет научиться танцевать.

По словам Ульяновой, гимнастика здесь не при чем, она хочет развиваться, поэтому научиться танцевать еще лучше - хорошая идея, к тому же, так проще сбросить лишнее. На фан-аккаунте поделились первым роликом с тренировок Даши.

Также ранее мы писали, что Ульянова продолжает рассказывать о своей жизни, делится рассказами о том, как ухаживать за собой и старается показать новые образы, которые могут также подойти ее поклонникам. На своей странице в Инстаграм Ульянова недавно показала целую подборку меховых шуб –трендов этой зимы.

Оценить одежду Даши решили не все – некоторые отметили, что мех смотрится куда лучше на животных, другие же просто ответили на вопросы Даши:

«Даша, все бери🙈; 1 и 3🔥; мех хорошо смотрится только на животных; 3👍; Мне нравиться третий вариант👍😍; Первая😍; 2🔥😍; Перша і остання😍😍🔥🔥; Первая шубка🔥; Тебе очень идет #4; Мне самая 1 😍 красота везде, кризис обошел стороной♥️; Красотка просто богиня💝💝; Очень красивая😻; Тебе очень идет первый образ милая такая😍».

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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