Переможниця проекту «Холостяк» Даша Ульянова прокоментувала свій розрив з героєм шоу
Як передає Рoliteka.net, дівчина відповіла на Відверті запитання фоловерів на своїй сторінці в Instagram.
"Було, що ти шкодуєш, що не залишилася з Максом Михайлюком?",- запитали Ульянову.
Даша була категорична у своїй відповіді. "Неа) не було", - стверджує вона.
Аллегрова, яка постаріла, заткнула за пояс моложаву Ані Лорак, фото: як виглядає шальна імператриця
Дорофєєва пограла язичком і показала, як розважається з подружкою ночами в авто: "В одному халаті..."
Зірка "Дизель Шоу" Танкович вразив кадрами з красунею-дружиною та дочкою в басейні: справжній чоловік
Сумську, Нікітюк, Камалію та інших зірок вразила звістка про смерть відомого українця: "Прощай, Сергію"
Анджеліна Джолі засвітила соковиті місця в одній кофті без ліфчика: "Як і раніше чудова"
Як відомо, шоу" Холостяк " обернулося скандалом, адже по закінченню проекту з'ясувалося, що головний герой Макс Михайлюк, який вибрав Дашу Ульянову, мав інтимну близькість з іншою учасницею.
Сама Даша Ульянова розцінила вчинок "Холостяка" як зраду і відмовилася з ним будувати відносини.
Відзначимо, переможниця "Холостяка" стверджує, що сама ніколи не зраджувала у стосунках.
Разом з тим Ульянова розповіла, що ходила на побачення паралельно з різними хлопцями, хоча одночасно з двома не зустрічалася.
Також дівчина зізналася, що тривалий час була без стосунків і це для неї нестерпно.
Ульянова додала, що пропозицій вийти заміж вона ще не отримувала.
Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "друга Волочкова"
Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "майбутня зірка"