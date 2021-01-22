Переможниця проекту «Холостяк» Даша Ульянова прокоментувала свій розрив з героєм шоу

Як передає Рoliteka.net, дівчина відповіла на Відверті запитання фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

"Було, що ти шкодуєш, що не залишилася з Максом Михайлюком?",- запитали Ульянову.

Даша була категорична у своїй відповіді. "Неа) не було", - стверджує вона.

Як відомо, шоу" Холостяк " обернулося скандалом, адже по закінченню проекту з'ясувалося, що головний герой Макс Михайлюк, який вибрав Дашу Ульянову, мав інтимну близькість з іншою учасницею.

Сама Даша Ульянова розцінила вчинок "Холостяка" як зраду і відмовилася з ним будувати відносини.

Відзначимо, переможниця "Холостяка" стверджує, що сама ніколи не зраджувала у стосунках.

Разом з тим Ульянова розповіла, що ходила на побачення паралельно з різними хлопцями, хоча одночасно з двома не зустрічалася.

Також дівчина зізналася, що тривалий час була без стосунків і це для неї нестерпно.

Ульянова додала, що пропозицій вийти заміж вона ще не отримувала.

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