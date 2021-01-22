Победительница проекта «Холостяк» Даша Ульянова прокомментировала свой разрыв с героем шоу

Как передает Рoliteka.net, девушка ответила на откровенные вопросы фолловеров на своей странице в Инстаграм.

«Было, что ты жалеешь, что не осталась с Максом Михайлюком?», - спросили Ульянову.

Даша была категорична в своем ответе. «Неа)не было», - утверждает она.

Как известно, шоу "Холостяк" обернулось скандалом, ведь по окончанию проекта выяснилось, что главный герой Макс Михайлюк, выбравший Дашу Ульянову, имел интимную близость с другой участницей.

Сама Даша Ульянова расценила поступок "Холостяка" как предательство и отказалась с ним строить отношения.

Отметим, победительница «Холостяка» утверждает, что сама никогда не изменяла в отношениях.

Вместе с тем Ульянова рассказала, что ходила на свидания параллельно с разными парнями, хотя одновременно с двумя не встречалась.

Также девушка призналась, что длительное время была без отношений и это для нее невыносимо.

Ульянова добавила, что предложений выйти замуж она еще не получала.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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