Українців попереджають про чергову схему аферистів, яким вдається "ловити на гачок" довірливих громадян
Про це інформує прес-служба ПриватБанку у Facebook.
Як попереджають у банку, зараз українцям надсилають повідомлення про те, що вони нібито виграли автомобіль.
«Вітаємо! Ви виграли «Сітроен С4», деталі за посиланням або за телефоном», - йдеться у повідомленні шахраїв.
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Однак, щоб нібито "забрати приз", українців розводять, аби вони сплатити 1% від вартості, а після оплати - зникають.
Через чергову активізацію шахраїв у державному ПриватБанку оприлюднили алгоритм, який дозволить зберегти власні кошти.
"Перевірте організацію, яка нібито проводила розіграш: знайдіть її юридичну адресу, інші контакти, крім, тих що є в SMS та на сайті, на який ви перейшли з SMS-повідомлення. Поспілкуйтеся з офіційними представниками цієї організації. Часто шахраї роблять сайти-клони існуючих та досить відомих компаній, які мало чим відрізняються від справжніх. Загугліть телефон та інформацію про розіграш. Ви можете здивуватися, скільки багато таких «щасливчиків» лишають відгуки в інтернеті, про те що лишилися без грошей і авто", - зазначили у прес-службі банку.
Також українцям у ПриватБанку рекомендують одразу перевіряти номер телефону та сумнівні сайти на офіційних сервісах Кіберполіції.
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