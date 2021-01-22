Украинцев предупреждают об очередной схеме аферистов, которым удается "ловить на крючок" доверчивых граждан

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка в Facebook.

Как предупреждают в банке, сейчас украинцам присылают сообщения о том, что они якобы выиграли автомобиль.

"Поздравляем! Вы выиграли «Ситроен С4», детали по ссылке или по телефону", - говорится в сообщении мошенников.

Однако, чтобы якобы "забрать приз", украинцев разводят, чтобы они оплатить 1% от стоимости, а после оплаты исчезают.

Из-за очередной активизации мошенников в государственном Приватбанке обнародовали алгоритм, который позволит сохранить собственные средства.

"Проверьте организацию, которая якобы проводила розыгрыш: найдите ее юридический адрес, другие контакты, кроме тех что есть в SMS и на сайте, на который вы перешли с SMS-сообщения. Пообщайтесь с официальными представителями этой организации. Часто мошенники делают сайты-клоны существующих и достаточно известных компаний, которые мало чем отличаются от настоящих. Загуглить телефон и информацию о розыгрыше. Вы можете удивиться, сколько много таких «счастливчиков» оставляют отзывы в интернете, о том что остались без денег и авто", - отметили в пресс-службе банка.

Также украинцам в Приватбанке рекомендуют сразу проверять номер телефона и сомнительные сайты на официальных сервисах Киберполиции.

Напомним, пропажа денег со счетов "ПриватБанка", о возврате можно забыть

Также Politeka писала, что ПриватБанк массово списывает деньги с карты "Универсальная", даже без подтверждения