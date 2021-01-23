41-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе, похвалилася новим образом

Як повідомляє Politeka.net, 41-річна Альбіна Джанабаєва славиться першою модницею. І це не випадково. Варто тільки подивитися, які наряди екс-солістка групи "ВІА Гра" підбирає для світських раутів і фотосесій.

Навіть у повсякденному одязі вона може виглядати бездоганно, що вона довела на новому знімку в мережі Instagram.

Останнім часом вона любить балувати фанатів знімками з реального життя. На них співачка виглядає просто і "по-чесному", за що і обожнюють її фанати.

Цього разу Альбіна показала, як проводить день на вихідних. На фото, зробленому фотографом, вона позує в кріслі в об'ємному светрі кольору мокко, білих зручних штанях і теплих тапочках. В руках у неї улюблена книга, на обличчі мінімум макіяжу, а на голові недбалий пучок.

Виглядає знаменитість як завжди відмінно, що не могли не відзначити фанати.

"Яка ви красуня 🙏", "красива, добра і шикарна Альбіна❤️🔥❤️🔥😍", "яка ви красива😘 і така світла!", "мої захоплення 😍. Як здорова, коли можеш вибирати...", "Витончена краса👍 👍 👍", "як приємно на вас дивитися. Таке задоволення від Ваших образів", "яке сонечко💝".

Нагадаємо, сини Джанабаєвої і Меладзе вразили недитячим поведінкою.