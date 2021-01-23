41-летняя российская певица Альбина Джанабаева, жена артиста Валерия Меладзе, похвасталась новым образом

Как сообщает Politeka.net, 41-летняя Альбина Джанабаева слывет первой модницей. И это не случайно. Стоит только посмотреть, какие наряды экс-солистка группы "ВИА Гра" подбирает для светских раутов и фотосессий.

Даже в повседневной одежде она может выглядеть безупречно, что она доказала на новом снимке в сети Instagram.

В последнее время она любит баловать фанатов снимками из реальной жизни. На них певица выглядит просто и "по-честному", за что и обожают ее фанаты.

В этот раз Альбина показала, как проводит день на выходных. На фото, сделанном фотографом, она позирует в кресле в объемном свитере цвета мокко, белых удобных штанах и теплых тапочках. В руках у нее любимая книга, на лице минимум макияжа, а на голове небрежный пучок.

Выглядит знаменитость как всегда отлично, что не могли не отметить фанаты.

"Какая вы красавица 🙏", "Красивая, добрая и шикарная Альбина❤️🔥❤️🔥😍", "Какая вы красивая😘 и такая светлая!", "мои восхищение 😍. Как здорова,когда можешь выбирать...", "Утончённая красота👍👍👍", "Как приятно на Вас смотреть. Такое удовольствие от Ваших образов", "Какое солнышко 💝".

Напомним, сыновья Джанабаевой и Меладзе поразили недетским поведением.