Знаменита на весь світ супермодель, за сумісництвом починаюча актриса Емілі Ратаковскі, поділилася серією особистих кадрів з відпочинку

Відома американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася на своїй сторінці в Instagram цілою серією кадрів в бікіні і модному вбранні. Причому вперше за довгий час супермодель показала всю себе, позуючи на камеру на 8 місяці вагітності.

Як можна помітити на пікантних фото, під час вагітності змінилася не тільки фігура Емілі. Майбутня мама також змінилася в обличчі, а її губи стали помітно пухкішими і більше. На знімках Емілі продемонструвала не тільки це, але ще і всю себе. Покрутившись перед камерою, Ратаковскі блиснула сідницями, бюстом і фігурою в цілому, надівши червону сукню з широкою лямкою на одне плече.

В червоному обтягуючому платті з відкритим плечем і ніжно погладжуючи живіт, супермодель вразила не менше, ніж в бікіні. Шанувальники відзначили, що Ратаковскі останнім часом дуже радісна, до кого ж вона стане мамою вже навесні.

"Губи натуральні? Які великі... Всього найкращого для вашого дня і вагітності 👍👍; У тебе саме приголомшливе сяйво вагітності ✨✨; Так красиво; La досконалість 😍; Красиві❤️😍; Як завжди шикарно ✨🖤; Бездоганний ✨; Цей живіт; Вітаю малятко; Чиста краса ❤️; ох як припухла вся; Які великі сідниці».

Кілька перших місяців вагітності Емілі ретельно приховувала всю інформацію про це і уникала питань про особисте життя. Оголосити про те, що вона очікує первістка Ратаковскі вирішила лише після того, як приховувати живіт вже не було сенсу.

Зараз весь вільний час модель присвячує собі і своєму чоловікові, а також проводить активний відпочинок на пляжі, багато ходить і читає про материнство.

"Я занадто смиренна, щоб мати якесь помилкове уявлення про контроль. Замість страху я відчуваю нове почуття спокою. Я вже вчуся у цієї людини всередині свого тіла. Я сповнена подиву", - написала раніше в Instagram красуня.

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