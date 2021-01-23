Знаменитая на весь мир супермодель, по совместительству начинающая актриса Эмили Ратаковски, поделилась серией личных кадров из отдыха

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась на своей странице в Инстаграм целой серией кадров в бикини и модном наряде. Причем впервые за долгое время супермодель показала всю себя, позируя на камеру на 8 месяце беременности.

Как можно заметить на пикантных фото, во время беременности изменилась не только фигура Эмили. Будущая мама также изменилась в лице, а ее губы стали заметно пухлее и больше. На снимках Эмили продемонстрировала не только это, но еще и всю себя. Покрутившись перед камерой, Ратаковски сверкнула ягодицами, бюстом и фигурой в целом, надев алое платье с широкой лямкой на одно плечо.

В алом обтягивающем платье с открытым плечом и нежно поглаживая живот, супермодель впечатлила не меньше, чем в бикини. Поклонники отметили, что Ратаковски в последнее время очень радостная, к кому же она станет мамой уже весной.

«Губы натуральные? Какие большие... Всего наилучшего для вашего дня и беременности 👍👍; У тебя самое потрясающее сияние беременности ✨✨; Так красиво; La совершенство 😍; Красивые❤️😍; Как всегда шикарно ✨🖤; Безупречный ✨; Этот живот; Поздравляю малышка; Чистейшая красота ❤️; ох как припухла вся; Какие большие ягодицы».

Несколько первых месяцев беременности Эмили тщательно скрывала всю информацию об этом и избегала вопросов о личной жизни. Объявить о том, что она ожидает первенца Ратаковски решила лишь после того, как скрывать живот уже не было смысла.

Сейчас все свободное время модель посвящает себе и своему мужу, а также проводит активный отдых на пляже, много ходит и читает о материнстве.

"Я слишком смиренна, чтобы иметь какое-либо ложное представление о контроле. Вместо страха я чувствую новое чувство покоя. Я уже учусь у этого человека внутри своего тела. Я полна удивления", – написала ранее в Инстаграм красотка.

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