У Павлограді Дніпропетровської області масштабна пожежа охопила гуртожиток

Як передає Politeka.net, загоряння почалося 23 січня в селищі хімзавод. Очевидці записали відео надзвичайної події, яке з'явилося в YouTube, інформацію виданню "Бегемот" підтвердила прес-служба міжрайонного Головного управління ДСНС.

Пожежа сталася в соціальному гуртожитку на вулиці Заводська, де розмістилися сотні людей. За попередніми даними, вогонь швидко охопив третій поверх будівлі, язики полум'я і дим вириваються з декількох вікон.

До місця НП примчали три спецмашини, автовишка, дві бригади "швидкої допомоги", поліцейські і співробітники газової служби. Пожежники оперативно почали евакуацію і навіть зрізали болгаркою двері запасного виходу, щоб люди змогли швидко вийти з палаючого будинку по вільних сходових прольотах.

Крім того, кількох громадян витягли з вікон і спустили по автодрабині. Повідомляє про кількох постраждалих, яких відвезли в лікарню, серед них є і діти.

Раніше, 22 січня, потужна пожежа розгорілася в Дніпровському районі Києва за адресою вул. Празька, 18. Пожежники виявили загоряння сміття на площі 5 квадратних метрів і оперативно його погасили, проте одна жінка отримала серйозні опіки обличчя і була госпіталізована.

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