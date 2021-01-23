В Павлограде Днепропетровской области масштабный пожар охватил общежитие

Как передает Politeka.net, возгорание началось 23 января в поселке Химзавод. Очевидцы записали видео чрезвычайного происшествия, которое появилось в YouTube, информацию изданию "Бегемот" подтвердила пресс-служба межрайонного главного управления ГСЧС.

Пожар произошел в социальном общежитии на улице Заводская, где разместились сотни человек. По предварительным данным, огонь быстро охватил третий этаж здания, языки пламени и дым вырываются из нескольких окон.

К месту ЧП примчались три спецмашины, автовышка, две бригады "скорой помощи", полицейские и сотрудники газовой службы. Пожарные оперативно начали эвакуацию и даже срезали болгаркой двери запасного выхода, чтобы люди смогли быстро выйти из горящего дома по свободным лестничным пролетам.

Кроме того, нескольких граждан вытащили из окон и спустили по автолестнице. Сообщает о нескольких пострадавших, которых увезли в больницу, среди них есть и дети.

Ранее, 22 января, мощный пожар разгорелся в Днепровском районе Киева по адресу ул. Пражская, 18. Пожарные выявили возгорание мусора на площади 5 квадратных метров и оперативно его погасили, однако одна женщина получила серьезные ожоги лица и была госпитализирована.

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