Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекає проблеми під кінець січня
Всього фахівець виділив чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.
Рак
Для народжених під цим сузір'ям найнебезпечнішим днем є 27 січня. За словами Глоби, вам варто уникати негативної енергетики, оскільки вона може згубно позначитися на здоров'ї. Уважніше фахівець радить бути і на роботі - заплановані важливі справи варто відкласти на потім. Складний час настане для вас і в любовній сфері. Самотнім Ракам Глоба радить відкласти пошуки другої половинки.
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Представникам цього знака Зодіаку варто бути обережними в спілкуванні з оточуючими. За словами астролога, люди з негативною енергетикою можуть принести вам проблеми. Крім того, під кінець останнього тижня січня у вас можуть початися проблеми зі здоров'ям. Потрібно прислухатися до слів другої половинки, рідних. У їхніх радах буде чимала частка істини.
Скорпіон
Поганий час на любовному фронті почнеться у Скорпіонів. Астролог запевняє, що можливий навіть розрив відносин. Скорпіони потребуватимуть підтримки, тому спілкування з близькими стане для вас обов'язковим. У той же час на роботі і в бізнесі ваші справи підуть на поправку - починається період великих успіхів, підвищення заробітку.
Риби
Крах планів, проблеми особистого характеру, неполадки з енергетикою і здоров'ям можуть початися раптово у тих, хто не позбувся злості і ненависті. 25 число-найнебезпечніший день тижня. 26 і 27 січня, навпаки, найсприятливіші дні. За словами фахівця, їх потрібно провести в колі рідних і друзів.
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