Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет проблемы под конец января



Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Рак

Для рожденных под этим созвездием самым опасным днем является 27 января. По словам Глобы, вам стоит избегать негативной энергетики, поскольку она может пагубно сказаться на здоровье. Внимательней специалист советует быть и на работе - запланированные важные дела стоит отложить на потом. Сложное время наступит для вас и в любовной сфере. Одиноким Ракам Глоба советует отложить поиски второй половинки.

Лев

Представителям этого знака Зодиака стоит быть осторожными в общении с окружающими. По словам астролога, люди с негативной энергетикой могут принести вам проблемы. Кроме того, под конец последней недели января у вас могут начаться проблемы со здоровьем. Нужно прислушиваться к словам второй половинки, родных. В их советах будет немалая доля истины.

Скорпион



Плохое время на любовном фронте начнется у Скорпионов. Астролог уверяет, что возможен даже разрыв отношений. Скорпионы будут нуждаться в поддержке, поэтому общение с близкими людьми станет для вас обязательным. В то же время на работе и в бизнесе ваши дела пойдут на поправку - начинается период больших успехов, повышения заработка.

