Модель блиснула всім, що неможливо приховати

Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, заворожила об'ємами в мікро-бікіні

Модель, яка прославилася завдяки великим формам, показала свою гордість з найвигіднішого ракурсу, пише Politeka.net.

Фото знаменитості розлітаються мережею, розбурхуючи свідомості шанувальників. В одній з фан-сторінок поділилися чорно-білими фото Анастасії в бікіні.

Модель присіла на коліна, злегка розставивши ніжки. Крихітний ліфчик у вигляді маленьких трикутників натягнувся на пишному бюсті, навряд чи його прикриваючи.

Пишні об'єми доводять до запаморочення, чого і домагалася модель.

Також Квітко була в крихітних трусиках на тонкій резинці. Пишні об'єми оголилися, привертаючи увагу.

На іншому фото модель лягла на живіт, виставивши об'ємні сідниці.

Користувачі мережі написали Квітко багато приємних повідомлень, адже її форми в маленькому купальнику вражали уяву.

"Найгарячіша дівчина, яку я знаю", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко родом з Калінінграду. З дитинства вона мріяла стати моделлю, але через пишні форми вона не користувалася популярністю.

Одного разу в мережі її помітив один з відомих фотографів. Чоловік був вражений об'ємами майбутньої зірки і її тонкою талією. Він запропонував Квітко фотосесію.

Після серії знімків, красуня стала набирати популярність і зараз не здає позицій.

Модель вже давно живе в США, де продовжує будувати кар'єру. Зараз на її Instagram підписані 12 мільйонів осіб.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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