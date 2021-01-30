Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, заворожила объемами в микро-бикини
Модель, которая прославилась благодаря большим формам, показала свою гордость с самого выгодного ракурса, пишет Politeka.net.
Фото знаменитости разлетаются по сети, будоража сознания поклонников. В одной из фан-страниц поделились черно-белыми фото Анастасии в бикини.
Модель присела на колени, слегка расставив ножки. Крохотный лифчик в виде маленьких треугольников натянулся на пышном бюсте, едва ли его прикрывая.
Пышные объемы кружили голову, чего и добивалась модель.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Бездыханные тела людей нашли в Одесской области, фото: спасатели рассказали трагические детали
Белокурый сын Потапа и Горовой удивил внешностью, гены отца берут свое: "Скоро всех перерастёт"
Звезда "Женского квартала" раскрыла правду о Кравец и Кошевом, что остается за кулисами: "В нем очень много..."
Взрывы озарили небо над Ялтой, город погрузился во тьму: подробности и кадры ЧП
Также Квитко была в крохотных трусиках на тонкой резинке. Пышные объемы оголились, привлекая внимание.
На другом фото модель легла на живот, выставив объемные ягодицы.
Пользователи сети написали Квитко много приятных сообщений, ведь ее формы в маленьком купальнике поражали воображение.
"Самая горячая девушка, которую я знаю", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Анастасия Квитко родом из Калининграда. С детства она мечтала стать моделью, но из-за пышных форм она не пользовалась популярностью.
Однажды в сети ее заметил один из известных фотографов. Мужчина был поражен объемами будущей звезды и ее тонкой талией. Он предложил Квитко фотосессию.
После серии снимков, красотка стала набирать популярность и сейчас не сдает позиций.
Модель уже давно живет в США, где продолжает строить карьеру. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 12 миллионов человек.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов