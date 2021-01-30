Модель сверкнула всем, что невозможно скрыть

Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, заворожила объемами в микро-бикини

Модель, которая прославилась благодаря большим формам, показала свою гордость с самого выгодного ракурса, пишет Politeka.net.

Фото знаменитости разлетаются по сети, будоража сознания поклонников. В одной из фан-страниц поделились черно-белыми фото Анастасии в бикини.

Модель присела на колени, слегка расставив ножки. Крохотный лифчик в виде маленьких треугольников натянулся на пышном бюсте, едва ли его прикрывая.

Пышные объемы кружили голову, чего и добивалась модель.

Также Квитко была в крохотных трусиках на тонкой резинке. Пышные объемы оголились, привлекая внимание.

На другом фото модель легла на живот, выставив объемные ягодицы.

Пользователи сети написали Квитко много приятных сообщений, ведь ее формы в маленьком купальнике поражали воображение.

"Самая горячая девушка, которую я знаю", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко родом из Калининграда. С детства она мечтала стать моделью, но из-за пышных форм она не пользовалась популярностью.

Однажды в сети ее заметил один из известных фотографов. Мужчина был поражен объемами будущей звезды и ее тонкой талией. Он предложил Квитко фотосессию.

После серии снимков, красотка стала набирать популярность и сейчас не сдает позиций.

Модель уже давно живет в США, где продолжает строить карьеру. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 12 миллионов человек.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов