Знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі з незвичною для себе зачіскою підкорила мережу
Зараз Емілі знаходиться на восьмому місяці вагітності, тому шанувальники на своїх фан-акаунтах в Instagram показують кращі кадри з моделлю За останній час, а також демонструють її перетворення. Одне з таких оцінила і сама модель, опублікувавши пост шанувальників в сторі.
На фото Емілі позувала в досить пікантному вбранні з глибоким декольте – Ратаковскі практично ніколи не носить ліфчик, що надає їй пікантності. Однак не форми зірки були головною фішкою стильного кадру, а її зачіска.
Емілі панічно боїться зіпсувати волосся під час показів, тому не носить укладку і не користується стайлінговими засобами. На фото ж Ратаковскі позувала з укороченим каре і чубчиком, завдяки чому помітно змінилася:
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"Ти найкрасивіша жінка на світі ви надихнули мене стати вільною жінкою😍 ✨; вітаю🎉; Королева просто наша мрія; вітаю, ти це заслужила; А ліфчика теж немає, як завжди?; Перший її такий сміливий образ☝ 🏻; привітання вона залишила для нас❤; вона шалено чарівна❤; цей Сором'язливий погляд...; яка чудова особистість».
Відзначимо, багато в чому шанувальники звертають увагу також на одяг Емілі, яка залишає пікантні акценти. Кроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою є головними фішками знаменитості.
Як видно на фото, модель навіть в публічних місцях не буде скромничати і з легкістю може з'явитися в одному піджаку на голоді. З тих пір як дівчина створила свій бренд, вона намагається так чи інакше його прорекламувати. Як можна помітити, на тлі об'ємних речей точена фігура і пишні форми Емілі помітно виділяються.
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