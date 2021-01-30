Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски с непривычной для себя прической покорила сеть

Сейчас Эмили находится на восьмом месяце беременности, поэтому поклонники на своих фан-аккаунтах в Инстаграм показывают лучшие кадры с моделью за последнее время, а также демонстрируют ее преображения. Одно из таких оценила и сама модель, опубликовав пост поклонников в Стори.

На фото Эмили позировала в довольно пикантном наряде с глубоким декольте – Ратаковски практически никогда не носит лифчик, что придает ей пикантности. Однако не формы звезды были главной фишкой стильного кадра, а ее прическа.

Эмили панически боится испортить волосы во время показов, поэтому не носит укладку и не пользуется стайлинговыми средствами. На фото же Ратаковски позировала с укороченным каре и челкой, благодаря чему заметно преобразилась:

«Ты самая красивая женщина на свете Вы вдохновили меня стать свободной женщиной 😍✨; Поздравляю🎉; Королева просто наша мечта; Поздравляю, ты это заслужила; А лифчика тоже нет, как всегда?; Первый ее такой смелый образ ☝🏻; Поздравления она оставила для нас❤; Она безумно очаровательна❤; Этот застенчивый взгляд…; Какая замечательная личность».

Отметим, во многом поклонники обращают внимание также на одежду Эмили, которая оставляет пикантные акценты. Кроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя являются главными фишками знаменитости.

Как видно на фото, модель даже в публичных местах не будет скромничать и с легкостью может появиться в одном пиджаке на голоде тело. С тех пор как девушка создала свой бренд, она старается так или иначе его прорекламировать. Как можно заметить, на фоне объемных вещей точеная фигура и пышные формы Эмили заметно выделяются.

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