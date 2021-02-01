Регулярні війська М'янми здійснили військовий переворот, затримавши лідера країни Аун Сан Су Чжи і президента він Мьін

Про це інформує агентство Reuters.

Військові звинуватили чинну владу в "фальсифікації виборів", тому і зробили переворот. Фактичного "президента" та ідера М'янми Аун Сан Су Чжи разом з іншими топ-чиновниками схопили та передали військовому командиру Мін Аун Хлаїнгу.

Після військового перевороту в М'янмі на один рік в країні ввели режим надзвичайного стану, через що не працює мобільний зв'язок, а телебачення припинило ефір.

В рамках військового перевороту бійці армії почали проводити рейди в будинках топ-чиновників і лідерів правлячої Національної ліги за демократію (НЛД).

"Військова хунта, що правила М'янмою протягом десятиліть, ніколи і не йшла від влади в країні. Вони ніколи не підкорялися цивільній владі, так що в певному сенсі зараз проявилася політична реальність, яка весь цей час існувала", - відреагували в Human Rights Watch на військовий переворот в азіатській країні.

Після проголошення військового перевороту місцеві жителі штурмують банки і продуктові ринки.

Місцевий письменник Тан Мьїн-У попереджає, що ситуація в країні може погіршитися через велику кількість зброї у населення і військових.

"І не забувайте, що М'янма - країна, затоплена зброєю, глибоко розділена за етнічними і релігійними ознаками, в якій мільйони людей ледь можуть себе прогодувати", - цитує його ВВС.

Ще минулого тижня Мін Аун Хлаїнг, якому передали владу після арешту лідера країни, пригрозив скасувати Конституцію, якщо, за його словами, "закони не будуть виконуватися". Тоді бійці регулярної армії всіляко заперечували, що головнокомандувач погрожував влаштувати державний переворот в М'янмі.

Myanmar’s generals have just announced a seizure of power.



The military-backed VP Myint Swe is now in charge.



The military say they have arrested Aung San Suu Kyi and other NLD leaders because of electoral fraud in November’s election#savemyanmar #standwithmyanmar #myanmar pic.twitter.com/dVDzm7hIHa — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) February 1, 2021

#MYANMAR: The army has taken control of the country in an apparent coup and declared a state of emergency.



State Counselor (a position equivalent to Prime Minister) Aung San Suu Kyi, has been detained.



Power has been handed to the Head of the Army, General Min Aung Hlaing. pic.twitter.com/s1tl81Civn — Tanzania Updates (@TanzaniaUpdates) February 1, 2021

Нагадавши, Оголошено держпереворот: президент втік, на вулиці вийшла армія, почалися арешти

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