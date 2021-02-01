Регулярные войска Мьянмы совершили военный переворот, задержав лидера страны Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьин

Об этом информирует агентство Reuters.

Военные обвинили действующую власть в "фальсификации выборов", поэтому и организовали переворот. Фактического "президента" и лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи с другими топ-чиновниками схватили и передали военному командиру Мин Аун Хлаинг.

После военного переворота в Мьянме на один год в стране ввели режим чрезвычайного положения, из-за чего не работает мобильная связь, а телевидение прекратило эфир.

В рамках военного переворота бойцы армии начали проводить рейды в домах топ-чиновников и лидеров правящей Национальной лиги за демократию (НЛД).

"Военная хунта, правившая Мьянмой на протяжении десятилетий, никогда и не уходила от власти в стране. Они никогда не подчинялись гражданским властям, так что в некотором смысле сейчас проявилась политическая реальность, которая все это время существовала", - отреагировали в Human Rights Watch на военный переворот в азиатской стране.

После объявления военного переворота местные жители штурмуют банки и продуктовые рынки.

Местный писатель Тан Мьин-У предупреждает, что ситуация в стране может ухудшиться из-за обилия оружия у населения и военных.

"И не забывайте, что Мьянма - страна, наводненная оружием, глубоко разделенная по этническим и религиозным признакам, в которой миллионы людей едва могут себя прокормить", - цитирует его ВВС.

Еще на прошлой неделе Мин Аун Хлаинг, которому передали власть после ареста лидера страны, пригрозил отменить конституцию, если, по его словам, "законы не будут исполняться". Тогда бойцы регулярной армии всячески отрицали, что главнокомандующий угрожал устроить государственный переворот в Мьянме.

Myanmar’s generals have just announced a seizure of power.



The military-backed VP Myint Swe is now in charge.



The military say they have arrested Aung San Suu Kyi and other NLD leaders because of electoral fraud in November’s election#savemyanmar #standwithmyanmar #myanmar pic.twitter.com/dVDzm7hIHa — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) February 1, 2021

#MYANMAR: The army has taken control of the country in an apparent coup and declared a state of emergency.



State Counselor (a position equivalent to Prime Minister) Aung San Suu Kyi, has been detained.



Power has been handed to the Head of the Army, General Min Aung Hlaing. pic.twitter.com/s1tl81Civn — Tanzania Updates (@TanzaniaUpdates) February 1, 2021

Напомним, Объявлен госпереворот: президент бежал, на улицы вышла армия, начались аресты

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