У соцмережах з'явилася інформація про "смерть" російського музиканта і учасника групи "Иванушки International" Андрія Григор'єва-Апполонова

На гучну "новину" відреагував і сам співак у своєму мікроблозі Facebook.

Так, в соціальних мережах повідомили, що Андрій Апполонов-Григор'єв нібито пішов з життя через важку хворобу.

Автори відеоролика стверджували, що нібито співакові "напередодні стало погано, його відвезли в лікарню, але лікарі врятувати не змогли".

"...Приїхав", - з гумором відреагував рудий з "Іванушек" в особистому мікроблозі.

Шанувальники російського музиканта миттєво відреагували на публікацію, ледь підбираючи цензурні слова.

"І хто таке пише?!", "Ну не можна ж так лякати"," Тримайся, братан", "Андрій, навідайтеся до автора відео особисто, і нехай тепер його" кондрашка " вистачить...", "я не вірю у це...", "В суд на таких подавати..... Довгих років тобі Андрій", " Ну ось ти і побачив, як воно буде відбуватися після відходу. Заповіт написав? Раджу прописати все детально кому що говорити, кому виступати і тд. З Днем народження, дорогий))) живи до 100", "Боже, у мене трохи серце не зупинилося"," у мене трохи у самій серце не зупинилося від такого заголовка", " рудого не віддамо!!! Довго жити будеш!!! Здоров'я на довгі роки і Божої благодаті", " Алібасова теж поховали 3 дні тому!)) Довго жити будете, Андрію!",- написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що нова смерть потрясла групу"Иванушки international".

Так, в 2020 році помер батько колишнього соліста групи Ігоря Соріна Володимир Райберг.

За інформацією журналістів, чоловік помер після важкої хвороби, яка забирала у нього сили в останні кілька місяців. Близькі сім'ї повідомили, що він помер у колі сім'ї.

Нагадаємо, що продюсер "Іванушек" нарешті розповів всю правду про загибель солістів

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