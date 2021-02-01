В соцсетях появилась информация о "смерти" российского музыканта и участника группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова
На громкую "новость" отреагировал и сам певец в своем микроблоге Facebook.
Так, в социальных сетях сообщили, что Андрей Апполонов-Григорьев якобы ушел из жизни из-за тяжелой болезни.
Авторы видеоролика утверждали, что якобы певцу "накануне стало плохо, его увезли в больницу, но врачи спасти не смогли".
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"...Приехал", - с юмором отреагировал рыжий из "Иванушек" в личном микроблоге.
Поклонники российского музыканта мгновенно отреагировали на публикацию, едва подбирая цензурные слова.
"И кто такое пишет?!", "Ну нельзя же так пугать", "Держись, братан", "Андрей, наведайтесь к автору видео лично, и пусть теперь его "кондрашка" хватит...", "В суд на таких подавать..... Долгих лет тебе Андрей", "Я не верю в это...", "Ну вот ты и увидел, как оно будет происходить после ухода. Завещание написал? Советую прописать всё детально кому что говорить, кому выступать и тд. С Днём рождения, дорогой))) живи до 100", "Боже, у меня чуть сердце не остановилось", "У меня чуть у самой сердце не остановилось от такого заголовка", "Рыжего не отдадим!!! Долго жить будешь!!! Здоровья на долгие годы и Божьей благодати", "Алибасова тоже похоронили 3 дня назад!)) Долго жить будете, Андрей!", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что новая смерть потрясла группу "Иванушки international".
Так, в 2020 году скончался отец бывшего солиста группы Игоря Сорина Владимир Райберг.
По информации журналистов, мужчина скончался после тяжелой болезни, которая отнимала у него силы в последние несколько месяцев. Близкие семьи сообщили, что он умер в кругу семьи.
Напомним, что продюсер «Иванушек» наконец рассказал всю правду о гибели солистов
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