Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, влаштувала фотосесію в білизні перед вікнами

Відома модель з бюстом шостого розміру за сім років роботи альтернативною моделлю змогла не тільки прославитися в Instagram, але ще і отримати масу зв'язків, якими тепер успішно користується. Спочатку Анастасія Квітко була російською моделлю, яка отримала портфоліо завдяки першій і успішній зйомці з відомим фотографом.

Завдяки професійним кадрам, які виділили достоїнства дівчини, вона швидко набрала популярність і переїхала жити в США. Тепер Квітко працює з іноземними онлайн-магазинами і часто знімається для чоловічих журналів.

Одним кадром з успішної фотосесії модель поділилася в розділі Сторі. На фото Квітко позувала біля вікна, примірявши досить маленьку білизну темно-бордового кольору. Щоб підкреслити тонку талію і пишний бюст зі стегнами, Анастасія повернулася до до об'єктиву боком.

Відзначимо, дівчина вміє заінтригувати в образі будь-якого дизайну, адже пишні форми не так просто приховати навіть в скромній сукні або костюму. Наприклад, прийнявши вдалу позу на дивані, Квітко змогла підкреслити відразу і бюст, і тонку талію перед камерами.

Фанати не змогли пройти повз провокаційного кадру:

"Абсолютно красивий малюк; Ти така гаряча і красива ... 😍 😍 ; Фантастична красива мила. Я люблю тебе❤️❤️; відмінно дуже красиво💖 я тебе люблю💖 💖 💖 так красиво; ростуть, як на дріжджах; вишукана Королева, який захват !!! розкішний твій красивий образ, який радує мої почуття !!!!; Це приголомшливо🌸; ти красива😍 😘; ласкаво просимо в рай, ви запрошуєте?; Привіт, красуня, ти супер божественна".

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