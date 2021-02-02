Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, устроила фотосессию в белье перед окнами

Известная модель с бюстом шестого размера за семь лет работы альтернативной моделью смогла не только прославиться в Инстаграм, но еще и получить массу связей, которыми теперь успешно пользуется. Изначально Анастасия Квитко была российской моделью, которая получила портфолио благодаря первой и успешной съемке с известным фотографом.

Благодаря профессиональным кадрам, которые выделили достоинства девушки, она быстро набрала популярность и переехала жить в США. Теперь Квитко работает с иностранными онлайн-магазинами и часто снимается для мужских журналов.

Одним кадром из успешной фотосессии модель поделилась в разделе Стори. На фото Квитко позировала у окна, примерив довольно маленькое белье темно-бордового цвета. Чтобы подчеркнуть тонкую талию и пышный бюст с бедрами, Анастасия повернулась к к объективу боком.

Отметим, девушка умеет заинтриговать в образе любого дизайна, ведь пышные формы не так просто скрыть даже в скромном платье или костюму. К примеру, приняв удачную позу на диване, Квитко смогла подчеркнуть сразу и бюст, и тонкую талию перед камерами.

Фанаты не смогли пройти мимо провокационного кадра:

«Абсолютно красивый малыш; Ты такая горячая и красивая ... 😍😍; Фантастическая красивая милая. Я люблю тебя ❤️❤️; Отлично очень красиво💖 Я тебя люблю💖💖💖 так красиво; Растут, как на дрожжах; Изысканная королева, какой восторг !!! роскошный твой красивый образ, который радует мои чувства !!!!; Это потрясающе🌸; Ты красивая 😍😘; Добро пожаловать в рай, вы приглашаете?; Привет, красавица, ты супер божественна».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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