Популярна модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, різко висловилася з приводу критики на свою адресу

Відома українська модель жорстко відреагувала на критику на свою адресу. Кілька днів тому Омович вирушила до Єгипту і заявила, що до весни не бажає повертатися до Києва. Також дівчина спровокувала хвилю критики під постом, в якому показувала бюст в досить відвертому купальнику.

Справа в тому, що практично під кожним фото Олени користувачі засуджують дівчину за: надмірну худорлявість, зайву любов до пластику і занадто великий бюст на таке маленьке тіло. Олена збільшила груди з першого до більш ніж шостого розміру за досить короткий термін. Також дівчина поставила сідничні імпланти, поправила форму носа, скул і губ.

У розділі Сторі дівчина сказала, що їй плювати на всіх хейтерів, але їм доведеться змиритися, якщо вони хочуть бути на сторінці. Зокрема, Олена зазначила, що є фаст-фуд і не товстіє через генетику і має намір вона себе голодом не морить і взагалі " буде дратувати всіх худорбою і силіконовими с * ськами!". Також дівчина не приховала роздратування через бюста, заявивши, що це її тіло і робити вона буде з ним все, що забажає.

Також за кілька годин до цього на фан-акаунті з'явилося досить зухвале фото. У прозорому комбінезоні з чорної сіточки худа фігура Олени виглядала вельми незвично. Ось як реагують в мережі користувачі:

«Бомба 💣 😍; Ойоойойойой все на місці 🔥♠️; Олена , ти королева 👑; Ох яка лялечка) пощастило чоловікові🔥👍; Нереальна😍; І все одно все видно🔥Дуже худа; Коли ж ти навчишся ходити 🤦♀️; Фу, яка ж худа, залишився тільки силікон; Яка потужна фотосесія! Дуже красиво🖤; мати моя жінка😱 🚨; шикарна фігура; Мдаа ноги як мої пальці супер тонкі».

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