Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, резко высказалась по поводу критики в свой адрес

Известная украинская модель жестко отреагировала на критику в свой адрес. Несколько дней назад Омович отправилась в Египет и заявила, что до весны не желает возвращаться в Киев. Также девушка спровоцировала волну критики под постом, в котором показывала бюст в довольно откровенном купальнике.

Дело в том, что практически под каждым фото Алены пользователи осуждают девушку за: чрезмерную худощавость, излишнюю любовь к пластике и слишком большой бюст на такое маленькое тело. Алена увеличила грудь с первого до более чем шестого размера за довольно короткий срок. Также девушка поставила ягодичные импланты, поправила форму носа, скул и губ.

В разделе Стори с растрепанными волосами и в микро-лифе девушка сказала, что ей плевать на всех хейтеров, но им придется смириться, если они хотят быть на странице. В частности, Алена отметила, что есть фаст-фуд и не толстеет из-за генетики и намерено она себя голодом не морит и вообще "будет бесить всех худобой и силиконовыми с*ськами!". Также девушка не скрыла раздражения из-за бюста, заявив, что это ее тело и делать она будет с ним все, что пожелает.

Также за несколько часов до этого на фан-аккаунте появилось весьма дерзкое фото. В прозрачном комбинезоне из черной сеточки худая фигура Алены выглядела весьма необычно. Вот как реагируют в сети пользователи:

«Бомба 💣 😍; Ойоойойойой все на месте 🔥♠️; Алёна , ты королева 👑; Ох какая лялечка) повезло мужу🔥👍; Нереальная😍; И все равно все видно🔥Очень худая; Когда ж ты ходить научишься 🤦‍♀️; Фу, какая же худая, остался только силикон; Какая мощная фотосессия! Очень красиво🖤; Мать моя женщина 😱🚨; Шикарная фигура; Мдаа ноги как мои пальцы супер тонкие».

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