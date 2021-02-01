Українцям хочуть дозволити володіти "короткостволами"
Так, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти в першому читанні проект закону Про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до нього (№4335).
Планується, що законопроект нардепи розглянуть на найближчому сесійному тижні з 2 по 5 лютого, повідомили в програмі "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".
Українцям хочуть дозволити володіння короткоствольною нарізною зброєю. Однак необхідно, щоб громадянин підпадав під два обов'язкових критерії.
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Зокрема, потрібно, щоб особа досягла 28-річного віку і протягом 5 років володіла одним із зразків зброї.
Якщо парламентарі проголосують за цей документ, то українцям дозволять купувати і зберігати вдома бойові пістолети. Планується, що законопроект "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до нього" нардепи розглянуть на найближчому сесійному тижні з 2 по 5 лютого.
Встановлюються також загальні принципи ведення спеціального обігу вогнепальної зброї і бойових припасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.
Якщо ініціатива буде схвалена, то в країні введуть курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.
Нагадаємо, що не можна легалізувати в Україні короткоствольну зброю, поки діє її чорний ринок.
Як повідомляла Politeka, після прийняття нового закону на руках українців з’явиться до 3 мільйонів пістолетів.
Також Politeka писала, що багато українців виступають за легалізацію зброї, в той час, як інші категорично проти.