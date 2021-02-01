Украинцам хотят разрешить владеть "короткостволами"

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (№4335).

Планируется, что законопроект нардепы рассмотрят на ближайшей сессионной неделе с 2 по 5 февраля, сообщили в программе "Полицейская волна" на телеканале "Эспрессо".

Украинцам хотят разрешить владение короткоствольным нарезным оружием. Однако необходимо, чтобы гражданин подпадал под два обязательных критерия.

В частности, нужно, чтобы лицо достигло 28-летнего возраста и в течение 5 лет владело одним из образцов оружия.

Если парламентарии проголосуют за этот документ, то украинцам позволят покупать и хранить дома боевые пистолеты. Планируется, что законопроект "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" нардепы рассмотрят на ближайшей сессионной неделе с 2 по 5 февраля.

Устанавливаются также общие принципы ведения специального оборота огнестрельного оружия и боевых припасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

Если инициатива будет одобрена, то в стране введут курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ней и ее применения.

Напомним, что нельзя легализовать в Украине короткоствольное оружие, пока действует его чёрный рынок.

Как сообщала Politeka, после принятия нового закона на руках украинцев появится до 3 миллионов пистолетов.

Также Politeka писала, что многие украинцы выступают за легализацию оружия, в то время, как другие категорически против.