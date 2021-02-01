Голлівудська актриса Анджеліна Джолі поруч зі своїм братом вразила зовнішністю

Як відомо, відому артистку з її братом пов'язують дуже незвичайні і заплутані відносини. Родичі не тільки інтимно обіймалися раніше на камеру, але і навіть занадто пікантно поцілувалися на церемонії «Оскар», фото звідки облетіло весь світ.

У західних ЗМІ також писали, що Бред Пітт не був у захваті від постійної присутності брата в їхньому житті. Однак після родичі обірвали стосунки, і брат Джолі зник з об'єктива фотографів. Це почали помічати і в мережі.

"Знаменитий тандем Анджеліни Джолі і Джеймса Хейвена пройшов випробування славою, але не встояв проти особистої драми, після якої брат з сестрою не бачилися чотири роки. І ось вони з'явилися в один день і майже в одному місці. Збіг або добрий знак?✨ ",- сказано на сторінці в Instagram.

Користувачі тут же відреагували:

"Її брат доказ тому що вона не робила собі губи, вони у неї від природи❤️; її розрив з рідним братом в 4 роки доводить, що їй плювати на сім'ю, отже її образ багатодітної люблячої мами-просто PR, їх пов'язує мало що; як же вони схожі, відразу видно брат і сестра!; Жесть як схожі🤩 🤯 🤯 🤯; а яка у них була особиста драма?ну також можна це побачити на її дитячих фото".

Нещодавно шанувальники поділилися фото з прогулянки Анджеліни по магазинах, згадуючи, як артистка виглядала зовсім недавно. Що стосується стилю Джолі, то на перший погляд здається, що він зовсім не змінився: Анджеліна все так же елегантна і вважає за краще носити міді-сукні, вільні плащі і нюдовие тони незмінно красуються в її гардеробі.

Такий стиль називають "люксовий пуризм", маючи на увазі те, що артистка любить стриманий стиль і скромні вбрання, але для цього їй зовсім не обов'язково вибирати дорогий одяг. Найголовніше, щоб все було акуратно, як на фото: акуратний пошиття, ніяких малюнків, замків і принтів, елегантний дизайн і свобода в талії.

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