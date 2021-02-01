Голливудская актриса Анджелина Джоли рядом со своим братом поразила внешностью

Как известно, известную артистку с ее братом связывают очень необычные и запутанные отношения. Родственники не только интимно обнимались раньше на камеру, но и даже слишком пикантно поцеловались на церемонии «Оскар», фото откуда облетело весь мир.

В западных СМИ также писали, что Брэд Питт не был в восторге от постоянного присутствия брата в их жизни. Однако после родственники оборвали отношения, и брат Джоли исчез из объектива фотографов. Это начали замечать и в сети.

«Знаменитый тандем Анджелины Джоли и Джеймса Хейвена прошел испытание славой, но не устоял против личной драмы, после которой брат с сестрой не виделись четыре года. И вот они появились в один день и почти в одном месте. Совпадение или добрый знак?✨», - сказано на странице в Инстаграм.

Пользователи тут же отреагировали:

«Ее брат доказательство тому что она не делала себе губы, они у нее от природы ❤️; Ее разрыв с родным братом в 4 года доказывает, что ей плевать на семью, следовательно её образ многодетной любящей мамы - просто PR, их связывает мало что; Как же они похожи, сразу видно брат и сестра!; Жесть как похожи 🤩🤯🤯🤯; А какая у них была личная драма?ну также можно это увидеть на ее детских фото».

Недавно поклонники поделились фото из прогулки Анджелины по магазинам, вспоминая, как артистка выглядела совсем недавно. Что касается стиля Джоли, то на первый взгляд кажется, что он совсем не изменился: Анджелина все так же элегантна и предпочитает носить миди-платья, свободные плащи и нюдовые тона неизменно красуются в ее гардеробе.

Такой стиль называют «люксовый пуризм», имея в виду то, что артистка любит сдержанный стиль и скромные наряды, но для этого ей вовсе не обязательно выбирать дорогую одежду. Самое главное, чтобы все было аккуратно, как на фото: аккуратный пошив, никаких рисунков, замочков и принтов, элегантный дизайн и свобода в талии.

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