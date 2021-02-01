Починаюча модель Дева Кассель поділилася новим фото з модним образом і своїм " луком дня"

Неповнолітня Дева Кассель-старша дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя продовжує розбурхувати шанувальників в соціальній мережі Instagram новими модними образами. З самого початку появи дівчини на публіці, навколишнє почали помічати особливу привабливість майбутньої моделі, яка цілком може перевершити зоряну маму.

Ім'я Дева носить індійське походження, а саме слово позначає Божественна істота в індуїзмі. Проте Моніка заявила, що коли вона називала дочку Діва, то не знала про індійське походження імені, але вважає цей збіг привабливим.

Молода красуня тим часом стає все популярнішою в мережі завдяки своїй зовнішності. На новому фото миловидна 16-річна красуня позувала в світлій толстовці лимонного відтінку і білих вільних джинсах. Лук Деви був досить лаконічний і простий, але сподобався шанувальникам:

«Моє серце 😍; так неймовірно приголомшлива; Чудово ❤️; гарна;Дивно ❤️🔥; Я просто кричу від захвату💜; Я теж там був, че випендрюєшся; Так мило 👒; Абсолютний ангел🌹🌸✨; Дуже естетично😍; Міський кролик🐇👍🏻; Красиво❤️😍; мандрівник у часі; Чудово 😍».

Варто підкреслити, що у юної діви вже відбувся перший світський дебют на шоу Dolce & Gabbana, а трохи пізніше Кассель стала обличчям аромату від цього ж бренду і це все в 14 років!

Раніше юна Кассель все ж порадувала шанувальників новими кадрами, які тут же розлетілися по мережі. У бікіні на пляжі дівчина покрасувалася природною красою і підкорила також молодим личком без макіяжу.

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