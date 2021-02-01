Начинающая модель Дева Кассель поделилась новым фото с модным образом и своим "луком дня"

Несовершеннолетняя Дева Кассель — старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя продолжает будоражить поклонников в социальной сети Инстаграм новыми модными образами. С самого начала появления девушки на публике, окружающее начали замечать особенную привлекательность будущей модели, которая вполне может превзойти звездную маму.

Имя Дева носит индийское происхождение, а само слово обозначает божественное существо в индуизме. Тем не менее Моника заявила, что когда она называла дочь Дева, то не знала об индийском происхождении имени, но считает это совпадение привлекательным.

Молодая красавица тем временем становится все популярнее в сети благодаря своей внешности. На новом фото миловидная 16-летняя красавица позировала в светлой толстовке лимонного оттенка и белых свободных джинсах. Лук Девы был довольно лаконичен и прост, но понравился поклонникам:

«Мое сердце 😍; так невероятно потрясающая; Прекрасно ❤️; красивая;Удивительно ❤️🔥; Я просто кричу от восторга💜; Я тоже там был, че выпендриваешься; Так мило 👒; Абсолютный ангел🌹🌸✨; Дуже естетично😍; Городской кролик🐇👍🏻; Красиво❤️😍; путешественник во времени; Великолепно 😍».

Стоит подчеркнуть, что у юной Девы уже состоялся первый светский дебют на шоу Dolce & Gabbana, а чуть позже Кассель стала лицом аромата от этого же бренда и это все в 14 лет!

Ранее юная Кассель все же порадовала поклонников новыми кадрами, которые тут же разлетелись по сети. В бикини на пляже девушка покрасовалась естественной красотой и покорила также молодым личиком без макияжа.

Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».

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