Курс валют в Україні 2 лютого обрадує українців зміцненням національної валюти

Як передає Politeka.net з посиланням на Нацбанк України, у вівторок гривня різко злетить вгору, відвойовуючи позиції у долара і євро.

Так, 1 долар другого лютого можна буде купити за 28,06 гривень, хоча днем раніше «зелені» продавали по 28,13 гривень.

Євро теж здасть позиції і буде продаватися по 33,9 гривень за одиницю, хоча днем раніше європейську валюту продавали набагато дорожче – по 34,15 гривень.

Економічні експерти відзначають, що поведінка гривні передбачувана. Раніше фахівці вже заявляли, що гривня в першому кварталі 2021 року буде зміцнюватися. Це стало можливим завдяки відносинам України з МВФ. Якщо уряд зможе домовитися з кредиторами про наступний транш, національна валюта отримає ще одне підкріплення.

Зазначається, що найближчим часом українці зможуть побачити курс по 26-27 гривень за долар.

Раніше ми писали, що експерти не рекомендують українцям бігти в банк, щоб скуповувати валюту. На думку економістів, заощадження зараз вигідніше класти на короткі гривневі депозити – не більше трьох місяців.

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