Курс валют в Украине 2 февраля обрадует украинцев укреплением национальной валюты

Как передает Politeka.net со ссылкой на Нацбанк Украины, во вторник гривна резко взлетит вверх, отвоевывая позиции у доллара и евро.

Так, 1 доллар второго февраля можно будет купить за 28,06 гривен, хотя днем раньше «зеленые» продавали по 28,13 гривен.

Евро тоже сдаст позиции и будет продаваться по 33,9 гривен за единицу, хотя днем раньше европейскую валюту продавали намного дороже – по 34,15 гривен.

Экономические эксперты отмечают, что поведение гривны предсказуемо. Ранее специалисты уже заявляли, что гривна в первом квартале 2021 года будет укрепляться. Это стало возможным благодаря отношениям Украины с МВФ. Если правительство сможет договориться с кредиторами о следующем транше, национальная валюта получит еще одно подкрепление.

Отмечается, что в ближайшее время украинцы смогут увидеть курс по 26-27 гривен за доллар.

Ранее мы писали, что эксперты не рекомендуют украинцам бежать в банк, чтобы скупать валюту. По мнению экономистов, сбережения сейчас выгоднее класть на короткие гривневые депозиты – не более трех месяцев.

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