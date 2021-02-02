Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких чекає непростий період найближчим часом

За словами фахівця, уважніше потрібно бути чотирьом представника зодіакального кола з 1 по 7 лютого.

Овен

Перші дні останнього зимового місяця не зададуться для народжених під цим сузір'ям. За словами Глоби, 3 лютого стане для вас найскладнішим днем. Овнам доведеться сподіватися на свою креативність - тільки так ви зможете уникнути невдач.

Водночас астролог запевняє, що Овни отримають шанс помножити свої фінанси, а ось в справах любовних вас чекають непрості часи.

зима, люди, погода

Лев

Головними ворогами представників цього знака Зодіаку стануть лінь і апатія. Глоба попереджає, що найбільш важкими днями стануть для вас 3 і 4 лютого. Вам потрібно уникати конфліктних ситуацій і потрібно постаратися не нажити собі нових ворогів. Астролог рекомендує в ці дні зайнятися пошуками другої половинки, або на сімейних справах.

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Скорпіон

Дуже неприємні проблеми і перешкоди, за словами Глоби, чекають вас під кінець тижня. Як стверджує астролог, Скорпіонам потрібно больше уваги варто приділяти будинку. Також на цьому тижні дуже важливо стежити за своїм здоров'ям і робити ризикованих кроків заради вигоди.

зима погода Люди сніг холод мороз

Водолій

Глоба запевняє, що народженим під цим знаком Зодіаку прийшов час проявляти креатив. За словами фахівця, зараз не час проявляти слабкість. Вам необхідно повністю вливатися в робочий процес. Лінь і прокрастинація можуть коштувати дуже дорого.

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