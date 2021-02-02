Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких чекає непростий період найближчим часом



За словами фахівця, уважніше потрібно бути чотирьом представника зодіакального кола з 1 по 7 лютого.

Овен



Перші дні останнього зимового місяця не зададуться для народжених під цим сузір'ям. За словами Глоби, 3 лютого стане для вас найскладнішим днем. Овнам доведеться сподіватися на свою креативність - тільки так ви зможете уникнути невдач.

Водночас астролог запевняє, що Овни отримають шанс помножити свої фінанси, а ось в справах любовних вас чекають непрості часи.

Лев



Головними ворогами представників цього знака Зодіаку стануть лінь і апатія. Глоба попереджає, що найбільш важкими днями стануть для вас 3 і 4 лютого. Вам потрібно уникати конфліктних ситуацій і потрібно постаратися не нажити собі нових ворогів. Астролог рекомендує в ці дні зайнятися пошуками другої половинки, або на сімейних справах.



Скорпіон

Дуже неприємні проблеми і перешкоди, за словами Глоби, чекають вас під кінець тижня. Як стверджує астролог, Скорпіонам потрібно больше уваги варто приділяти будинку. Також на цьому тижні дуже важливо стежити за своїм здоров'ям і робити ризикованих кроків заради вигоди.

Водолій



Глоба запевняє, що народженим під цим знаком Зодіаку прийшов час проявляти креатив. За словами фахівця, зараз не час проявляти слабкість. Вам необхідно повністю вливатися в робочий процес. Лінь і прокрастинація можуть коштувати дуже дорого.

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