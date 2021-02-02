Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет непростой период в ближайшее время



По словам специалиста, внимательней нужно быть четырем представителя Зодиакального круга с 1 по 7 февраля.

Овен



Первые дни последнего зимнего месяца не зададутся для рожденных под этим созвездием. По словам Глобы, 3 февраля станет для вас самым сложным днем. Овнам придется надеяться на свою креативность - только так вы сможете избежать неудач.

В то же время астролог уверяет, что Овны получат шанс умножить свои финансы, а вот в делах любовных вас ждут непростые времена.

Лев



Главными врагами представителей этого знака Зодиака станут лень и апатия. Глоба предупреждает, что наиболее трудными днями станут для вас 3 и 4 февраля. Вам нужно избегать конфликтных ситуаций и нужно постараться не нажить себе новых врагов. Астролог рекомендует в эти дни заняться поисками второй половинки, либо на семейных делах.



Скорпион

Очень неприятные проблемы и препятствия, по словам Глобы, ждут вас под конец недели. Как утверждает астролог, Скорпионам нужно больше внимания стоит уделять дому. Также на этой неделе очень важно следить за своим здоровьем и предпринимать рискованных шагов ради выгоды.

Водолей



Глоба уверяет, что рожденным под этим знаком Зодиака пришло время проявлять креатив. По словам специалиста, сейчас не время проявлять слабость. Вам необходимо полностью вливаться в рабочий процесс. Лень и прокрастинация могут стоить очень дорого.

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