Страшний інцидент стався 1 лютого в місті Буча, що на Київщині

Як передає Politeka.net з посиланням на сайт ДСНС, через нещасний випадок загинула ціла сім'я. Серед загиблих двоє дорослих та дитина 2017 року народження.

Відзначається, що всі троє загинули від отруєння чадним газом, через несправність системи вентиляції газового котла.

Сім'я проживала на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.

Підрозділи ДСНС не залучалися.

Незважаючи на попередження рятувальників напередодні старту опалювального сезону про необхідність перевірки газового обладнання (в тих будинках, де є газові котли), в Україні часто відбуваються подібні трагічні інциденти.

Для смертельної дози отруєння СО при концентрації вище 1,2 % людині досить вдихнути всього 2-3 рази. Після чого втрачається свідомість і менш ніж через 3 хвилини настає смерть. В Україні щорічно від отруєння чадним газом гинуть понад 1800 осіб, ще 1100 потрапляють до лікарень у важкому стані.

Так, днями п'ятеро людей отруїлися чадним газом у Львові.

"Дві людини 1984 і 1985 років народження від госпіталізації відмовилися. У стані середнього ступеня тяжкості в лікарню були госпіталізовані діти 2006, 2010, 2016 року народження", - йдеться в повідомленні.



Згідно з даними, будинок, в якому сталася НП, був обладнаний ПГ-4 і двофункціональним котлом. Обставини події встановлюються.