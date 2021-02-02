Страшный инцидент произошел 1 феварля в городе Буча, что на Киевщине

Как передает Politeka.net со ссылкой на сайт ГСЧС, из-за несчастного случая погибла целая семья. Среди погибших двое взрослых и ребенок 2017 года рождения.

Отмечается, что все трое погибли от отравления угарным газом, из-за неисправности системы вентиляции газового котла.

Семья проживала на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

Несмотря на предупреждения спасателей накануне старта отопительного сезона о необходимости проверки газового оборудования (в тех домах, где есть газовые котлы), в Украине часто происходят подобные трагические инциденты.

Для смертельной дозы отравления СО при концентрации выше 1,2 % человеку достаточно вдохнуть всего 2-3 раза. После чего теряется сознание и менее чем через 3 минуты наступает смерть. В Украине ежегодно от отравления угарным газом погибают свыше 1800 человек, еще 1100 попадают в больницы в тяжелейшем состоянии.

Так, на днях пять человек отравились угарным газом во Львове.

"Два человека 1984 и 1985 годов рождения от госпитализации отказались. В состоянии средней степени тяжести в больницу были госпитализированы дети 2006, 2010, 2016 года рождения", - говорится в сообщении.



Согласно данным, дом, в котором произошло ЧП, был оборудован ПГ-4 и двухфункциональным котлом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.