Російського актора Еммануїла Віторгана відвезли в київську лікарню прямо зі зйомок

81-річній зірці стало погано на знімальному майданчику, він поскаржився на сильну слабкість і запаморочення, не зміг навіть встояти на ногах, передає "Стар Хіт". На допомогу літньому Еммануїлу прийшов його син Максим Віторган, колишній чоловік телеведучої Ксенії Собчак.

Дружина Ірина Млодік в програмі "Зірки зійшлися" розповіла, що незадовго до події актор відіграв виставу в Києві, після чого захоплений лікар піднявся на сцену і вручив свою візитку з пропозицією звертатися при необхідності. Коли Еммануїлу Віторгану стало погано, його кохана тут же подзвонила шанувальнику, і артиста госпіталізували. Медики з'ясували, що у зіркового пацієнта в шлунку почалася кровотеча через лопнула судини. Як зазначила Ірина, її чоловіка поклали в погану палату, але виставили пристойний рахунок.

"Мені вже було плювати, де лежить, головне, щоб допомогли. І на третій день мене викликають в бухгалтерію, де показують рахунок — 800 доларів за день плюс ще гроші на обстеження", — поскаржилася Млодік.

Вона додала, що під час карантину сім'я витратила майже всі накопичення і не мали можливості швидко заробити такі гроші. На щастя, Максим вчасно подзвонив впоратися про здоров'я батька, дізнався про фінансові проблеми і передав необхідну суму.

Ірина Млодик розповіла, що разом з чоловіком регулярно влаштовують тематичні прямі ефіри в соцмережі "Instagram", витрачають останні гроші на обладнання, але поки не заробляють.

"Щоразу знаходимо тему, тішимо публіку, але у нас страшні втрати. Не знаю, як ми витримаємо", — підсумувала дружина Віторгана-старшого.

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